¿A Luis Fonsi ya no le gusta Despacito?

Si algo consiguió el éxito Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber es dividir al mundo: unos la odian y otros no pueden dejar de escucharla. Desde que salió no paró de sonar. Pero ahora uno de sus cantantes hizo una sorprendente revelación sobre el tema. Y es que Luis Fonsi no puede escuchar la canción.

Enero de 2017, esa fue la fecha de lanzamiento del hit. Y un año y medio después, este tema sigue sonando en fiestas y discotecas y poniendo a todo el mundo a bailar. Porque aunque algunos no lo soporten, incluidos ciertos famosos que lo confesaron, es imposible escuchar sus primeros acordes y resistirse a moverse al ritmo de esta canción.

Pero entre los que más escuchan este tema no está Luis Fonsi, uno de sus creadores. Resulta que el cantante puertorriqueño no puede oír su propio single. Pero el motivo no es que no le guste la canción que tanto tiempo estuvo liderando las listas de éxitos de todo el mundo. Este sorprendente hecho se debe a algo bastante más común.

Y es que, como le ocurre a muchos actores que no quieren ver sus películas o cantantes que no escuchan su propia música, a Luis Fonsi no le gusta nada de nada oírse cantar y no suele escuchar sus discos más veces de las que son necesarias.

Lo cierto es que al cantante que ahora arrasa con Calypso está muy orgulloso y feliz por el éxito que esta colaboración con el también puertorriqueño Daddy Yankee y el canadiense Justin Bieber tuvo desde el momento de su lanzamiento. Así que tranquilos, que Luis Fonsi también adora esta canción.