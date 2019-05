Alcalde desconoce al Miss Oruro y ataca a Promociones Gloria

Este jueves por la noche se elegirá a la nueva Miss Oruro. Pero el alcalde de dicho departamento Saúl Aguilar 'agitó el avispero' al declarar -a la prensa local- que desconoce el certamen, porque es "discriminatorio" y que no reconocerá a la candidata que obtenga el título.

El caso

"Le digo a la dueña de la empresa que está organizando el Miss Oruro 2019 que el alcalde de la ciudad de Oruro no va a reconocer un resultado alguno, porque no puede ser que una elección privada se haga a título de Oruro. Si la organización quiere hacer una elección, que lo haga a nombre de la empresa o de Santa Cruz y que no lo haga a nombre de Oruro", aseveró el burgomaestre.

También explicó que no conoce el mecanismo de la elección que se desarrolla actualmente. Por lo que pedirá una reunión con las autoridades departamentales para que se pueda realizar una elección propia, donde se entreguen los "verdaderos" títulos de belleza.

Aguilar aseguró que el concurso es "discriminatorio" porque -para tener uno de esos títulos- se debe tener una "muy buena economía". Y recordó que cuando su hija fue elegida como miss Oruro tuvo que erogar cerca de 3.000 dólares, que fueron pagados como padre de familia.

El alcalde agregó que se siente discriminado porque ningún representante de Promociones Gloria, dueña de la franquicia de Miss Oruro y otras a escala nacional, se presentó en el municipio para que los líderes correspondientes estén inmersos en la metodología de la elección.

La respuesta de la organización

Emilene Vergara, cabeza de la organización del certamen, habló con EL DEBER y manifestó que se siente discriminada por la posición que asumió la principal autoridad edil.

"No podemos desconocer a una institución, a un evento así libremente, porque tendríamos que desconocer a todas las entidades privadas (sociales o deportivas), que de alguna manera llevan el nombre de Oruro. Creo que es un tema delicado... se está tratando de discriminar a la mujer orureña", aseguró Vergara.

Sobre la idea de que las autoridades puedan generar un concurso de belleza, donde se dé oportunidad a todas las señoritas del departamento, Vergara aseguró que tiene todo el derecho de aquello, ya que está dentro de las competencias de las autoridades. Y se debe tomar en cuenta que las ganadoras no podrán representar a la capital folclórica del país en el Miss Bolivia, organizado por Promociones Gloria.

Desde la agencia de modelos se indicó que dicha firma cuenta con todo el aval de los certámenes. "Nosotros (Promociones Gloria) cumplimos con las franquicias internacionales y nacionales. Tenemos el registro de marca de Miss y Señorita Oruro. A pesar de que el alcalde no llegue a 'reconocer' a las ganadoras de esa ciudad, igual ellas participarán del Miss Bolivia 2019". Eso fue lo que se sostuvo desde la administración.