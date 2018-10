Anabel Angus cuenta sus secretos más íntimos en Youtube

Con una pinta sencillísima apareció Anabel Angus en su primer video en Youtube. La presentadora de TV lució un polera que decía Bolivian Girl y prometió revelar todo lo que sus seguidores deseen saber sobre ella.

"Ahora estaremos más cerca. Les compartiré muchas intimidades de mi vida. Aquí verán lo que ustedes pidan", expresó. El primer tema que eligió tocar fue el de su reinado en el Carnaval cruceño, en 2015.

Luego de mostrar unas imágenes de sus actividades carnavaleras dijo: "Eso es lo que ustedes pudieron ver, pero no saben lo que pasó a escondidas, así que revelaré tres anécdotas de mi reinado".

La primera trató de una fiesta en Vallegrande, donde le dieron tanto de beber que Anabel "borró cassete". "Desperté en Mairana con la comparsa y yo estaba comiendo arroz. Es lo único que recuerdo", contó.

La segunda confidencia se trató de su participación en la precarnavalera, cuando apareció vestida de la mujer maravilla. "Estaba bailando y saludando cuando me avisaron que se rompió el calzón. Tuve que bajar e improvisamos algo con el maquillador. Por favor, si alguien me vio esa noche, no me lo diga", expresó entre risas.

La tercera, y la más vergonzosa, fue que tuvo que utilizar una bolsa en el corso, porque no pudo ir al baño. ¡Ups!

El video fue subido hace 15 horas y ya lleva casi 30.000 reproducciones.