Sigue la polémica. Desde Viña del Mar el mánager de Los Vidaleros, Eduardo Montalvo, conversó con EL DEBER y reveló que el artista chileno Augusto Schuster se disculpó con Áxel Ávila, el líder de la agrupación tarijeña, por haber colocado un '1' a la presentación que los bolivianos tuvieron la noche del martes en la quintuagésima novena Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2018 que se celebra en el país vecino.

"Quería poner un 5 o 6, no un 1", eso fue lo que les dijo el joven cantante a Ávila en camerinos. Así lo manifestó el mánager al Diario Mayor. Y agregó que el también bailarín y modelo se mostró "muy apenado" por la situación.

Así fue la puntuación después de la presentación.

Fue el más bajo de la noche. Panamá y México se llevaron 5.3

“Al ver la nota (en la pantalla) me sorprendí mucho”, contó el intérprete de Me enamoré y reveló que el mecanismo de votación le jugó una mala pasada. “Ni siquiera yo sé bien lo que pasó. Dieron muy pocos segundos para votar y si no votas dentro del tiempo sale el ‘1’ automáticamente. Quizás yo lo apreté durante la canción y no me di cuenta”, expresó.

Un descuido irreversible

Ante el grave error "involuntario", Augusto se dirigió a las autoridades notariales del concurso para remediar su equivocación y cambiar el '1' por la nota que realmente quería colocar; sin embargo, su descuido es irreparable y Los Vidaleros deberán cargar con el promedio que les arrojó esa calificación. “Son políticas del concurso… no se puede arreglar”, explicó. “Es un sistema digital, la nota se ingresa y queda ahí”, añadió.

Los artistas bolivianos tocaron al lado de los ocho

caporales de Mi Viejo San Simón

Ahora a Schuster no le queda de otra que “remediar” su descuido en la segunda presentación de los competidores el jueves. “Ahí podré evaluarlos de nuevo y darles la nota que se merecen, para que obtengan el promedio que se merecen”, señaló.

Augusto realizará su show en la última noche del festival, jornada en la que, además, se presentarán CNCO, Sergio Freire y Zion & Lenox.

La respuesta

"Un error humano puede afectarnos, pero vamos a dar todo mañana (jueves). Acá en Chile nos dicen que despertamos al monstruo y ahora tenemos que domarlo", indicó Ávila.

El mánager dijo que durante la pausa publicitaria, la gente gritó: "¡Bolivia!, ¡Bolivia!...". Y desde Viña del Mar envían un agradecimiento a los chilenos que se manifestaron esa noche y también en las redes sociales.

Leé también: Schuster pone 1 a Los Vidaleros y el monstruo ruge en Viña de Mar