Bad Bunny responde a profesora que lo acusó de destruir mentes

Una pelea protagonizada por Bad Bunny y una profesora de Puerto Rico en las redes sociales acaparó titulares este miércoles. Y es que Valley Jessiesther publicó un mensaje dirigido al cantante pidiéndole que dejase de cantar letras de contenido machista y el reguetonero no tardó en responderle muy a su estilo.

El primer mensaje de Jessiesther decía así: “Y dígame usted.....¿Cómo logro inspirar a mis estudiantes para que estudien? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios. ¿Como es que yo como maestra después de años de estudios apenas logro pagar mis cuentas, mientras usted por rimar palabras obscenas gana millones? No me malinterprete, no le deseo mal, pero es frustrante que mientras yo trato de construir mentes por otro lado usted las destruye”.

El intérprete, de 24 años, compartió un comunicado a través de Instagram con el título “Bad Bunny no es el secretario de Educación”. “¿Qué tengo que ver yo con su currículo o su objetivo de enseñar?”, comenzó el artista quien aseguró que perteneció al ‘cuadro de honor’ de su escuela.

“Yo era ese estudiante al que el maestro siempre tenía que regañar, mandar a callar y volver a su asiento, ‘el payaso del salón’. Al que la maestra catalogaba como ‘charlatán’ pero si quería hacerla quedar mal, le sacaba 100 en cualquier examen”, contó el músico de trap.

Luego de leer la respuesta del músico, la profesora volvió a escribirle contestando punto por punto las críticas del cantante: