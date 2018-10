Bailarina boliviana se presenta en Factor X inglés

Una nueva meta cumplida, esta vez en Europa. Y es que María del Rosario Avilés sigue creciendo en su carrera como bailarina y comparte sus logros en las redes sociales. "¡Bailando con mi jefe en Factor X Inglaterra! Nada como hacer lo que amas!", posteó la tarijeña.

La bailarina se presentó en el popular reality frente a un jurado de lujo. Robbie Williams, Ayda Field, Luis Tomlinson y Simon Cowell, que la vieron moverse al ritmo de It’s all about that base y Badder than bad.

Nuevos proyectos

Avilés está organizando la tercera edición del Minina Summer Dance, que será del 27 de diciembre al 2 de febrero. "Es un campamento o internado de danza en Tarija para quienes quieran hacer una carrera artística", explicó.

También planea lanzar la marca World of Dance en Bolivia y traer coreógrafos norteamericanos que trabajaron con Beyoncé, Ariana Grande, Cardi B y otros. "Para lograrlo necesitamos el apoyo de la gente", dijo.

Si te interesa ser parte de esta iniciativa podés comunicarte al WhassApp +1 917 302 4224 o escribir al correo mininadanceprograms@hotmail.com.