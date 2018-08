Bolivia vence el reto: Canta y baila Kiki, ¿do you love me?

Desde hace unas semanas, las redes sociales y los portales de noticias se inundaron de los videos de famosos y no famosos que se sometieron al Kiki Challenge, un reto viral que te hará bailar In my feelings, el hit del rapero Drake, que, además, no saldrá de tu cabeza por su pegajoso ritmo por unos cuantos días.

El desafío consiste en bailar la canción, bajándose de un auto en movimiento. Sociales quiso seguir la tendencia viral, pero, para no exponer a nuestros famosos ni al público, ellos mostraron su ‘flow’ con el vehículo detenido.

Seis bolivianos, Gley Salazar, Juliana Manzoni, Fiorella Suárez, Lenka Nemer, Yuvinka Áñez y Fernando Eid, y un caboverdiano, residente en Bolivia, Fabrizio Dos Santos Silva, mostraron que también llevan rap en las venas.

El origen del ‘challenge’ (reto, en español) se atribuye a Shiggy, un humorista de Instagram que subió a su cuenta un video en el que bailaba el hit del canadiense, con los hashtag #DotheShiggy e #InMyFeelings. Inmediatamente, el video se viralizó y otras celebridades, como Will Smith, Steve Aoki, Thalía y Millie Bobby Brown, se sumaron al reto.

Algunas de estas celebridades llevaron el desafío al siguiente nivel; Steve Aoki bailó sobre una tabla de surf y Will Smith lo hizo sobre lo alto de un puente de Budapest.

Nuestra versión estará disponible en la web de Sociales y en sus cuentas de Facebook e Instagram para que elijás a tu bailarín favorito.

Fiorella Suárez

Miss Litoral 2018

La reina de belleza practicó por más de una hora cada paso, pues no quería quedar mal con toda la fanaticada que la apoya desde que ganó una de las coronas más preciadas del Miss Santa Cruz

Lenka Nemer

Chica Para Ellas 2014

La modelo se sabía la coreografía del reto de principio a fin, incluso les dio cátedra a algunos de sus contrincantes que le pidieron ayuda con los pasos del ‘challenge’

Fernando Eid

Presentador de PAT

El también apasionado cantante se esforzó para que su reto fusione el baile con algo de humor, por eso es que al final del video improvisó con algo muy ocurrente. Sus compañeros del set lo aplaudieron por la buena onda

Gley Salazar

Modelo y exparticipante de Calle 7

Se ganó a todos con su destreza para el baile, además de cumplir el Kiki Challenge, también aprobó el Boom Floss Challenge, el complicado reto de coordinación de brazos y caderas

Juliana Manzoni

Top magnífica y Azafata EL DEBER 2017

La modelo intentó superarse a sí misma en la prueba de baile, pero reconoció que lo suyo son las pasarelas y las sesiones de fotos. Juzgala vos mismo

Yuvinka Áñez

Modelo y exparticipante de Calle 7

La exgladiadora se mostró perseverante y perfeccionista en el reto. Grabó más de seis veces su video hasta que quedó satisfecha con el resultado, que podés consultar en la web y redes de Sociales