Carlos Vives un gesto tierno con una víctima de violencia

Carlos Vives sorprendió a una mujer que sufrió de violencia de género. El artista tuvo un encuentro con Consuelo Córdoba, que fue atacada por su exmarido, Dagoberto Ensuncho. En un arranque de celos, el hombre le quemó el rostro con ácido sulfúrico y la desfiguró.

Consuelo tiene 56 años, se ha sometido a 87 cirugías y optó por la eutanasia, pues le era muy difícil rehacer su vida. Sin embargo, llegó a conocer al papa Francisco, siendo su último deseo, y él la alentó a luchar por su vida. “Gracias a Dios se pudo dar este milagro. Me abrazó. Estoy feliz, le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me aseguró que yo era muy valiente y muy linda”, contó.

Cuando Vives se enteró que Córdoba era su seguidora, no dudó en en prepararle una sorpresa. Él fue a verla y le llevó serenata, además de un disco autografiado. “Hoy tengo tiempo para compartir con alguien que necesita mucho amor y mucho apoyo. Le han hecho muchas entrevistas, le han tomado muchas fotos, mucho sensacionalismo y de aquello nada. Vamos a unirnos para ayudarla”, expresó el cantante sobre el encuentro y subió el video del momento a su cuenta de Instagram.