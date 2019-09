¿Cómo dice que dijo? Moria Casán será ¡mamá!

Moria Casán sorprendió a sus seguidores el fin de semana cuando anunció en las redes sociales que será mamá nuevamente a los 73 años.

La exvedette argentina lo comunicó a través de su perfil oficial de Twitter. "En poco tiempo el rol más importante de mi vida, coming soon #VolverASerMamá puedo anunciarlo con plenitud, felicidad y esperando con ansiedad", fue el mensaje de la exjurado de Bailando por un sueño.

En otras ocasiones, Moria expresó sus deseos de convertirse en madre una vez más. Por ejemplo, en 2010, habló con el diario La Nación sobre su voluntad de darle, a su única hija, Sofía Gala, un hermano o hermana.

Sin embargo, en 2016 hizo pública otra opinión. “Le dije a mi ginecólogo que no quería ser madre y me habló de congelar óvulos. Le dije que no soy una oveja ni un cobayo de laboratorio. Que simplemente no tenía ganas. Y que no iba a hacer nada por si me arrepentía. Corrí el riesgo, así es la vida. Siempre hay pérdidas”, sostuvo.



Se desconoce la opción elegida por la conductora para llegar a la maternidad a sus 73 años.