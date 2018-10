Concursante de La Voz México 'manda por un tubo' a Maluma

Normalmente las mujeres se derriten ante los encantos de Maluma, pero esta vez hubo una excepción a esa reacción. El cantante tuvo que soportar un desplante en vivo por parte de una concursante, en el programa La Voz México. El video de este momento se volvió viral en Internet.

Según el video, compartido en redes sociales, Cindy Coleoni cantó Don’t Speak y los jurados que giraron sus sillas, dándole su aprobación del casting, fueron: Anitta, Natalia Jiménez y Carlos Rivera, y el único que no volteó fue Maluma. Este gesto fue el comienzo del incómodo momento que vivió el colombiano y la argentina.

“¿Sabes qué? Me arrepiento de no haberme volteado”, dijo Maluma, sin imaginar que Coleoni tendría una fulminante respuesta: “Tú no me hables”, dijo la joven.

Continuó la interacción de la joven con los otros jurados, pero el colombiano volvió “al ataque”. “¿Te puedo decir linda? ¿Tienes novio?”, le dijo el cantante a la concursante.

Ella fue más letal con su respuesta y le dijo: "Callen su micrófono, por favor. Me vas hacer enojar".

Repercusiones

El último comentario de Maluma a Cindy generó todo tipo de críticas en Internet. Principalmente los televidentes de La Voz México cuestionaban a Maluma, alegando que “esa no era una conducta correcta, entre jurado y concursante” y también aplaudieron la reacción de joven al “rechazar públicamente las insinuaciones” del cantante.