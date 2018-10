En Mongolia ¿Otra ‘trans’ para el Miss Universo?

Mongolia es un país del centro de Asia. Y desde allí ha captado la atención del mundo. ¿Por qué? Porque está a punto de hacer historia con una candidata transexual que primero debe ganar el Miss Mongolia para obtener un cupo que la llevará al Miss Universo, el 16 de diciembre en Tailandia.

Sin participación

Mongolia no ha participado en los 67 años de historia del certamen universal y este sería el primer año que enviaría a una candidata al concurso. Para competir allí, los organizadores han preparado por primera vez el concurso de belleza Miss Universe Mongolia y, según datos recogidos de diversos medios mongoles, la final estaría programada para el 17 de octubre. Se disputará en el The Corporate Hotel and Convention Centre de Ulán Bator.

¿Ya tienen miss?

Ya muchos medios del planeta han dado como ganadora a la modelo transgénero Belguun Batsukh. Y es un error que aún no ha sido corregido.

Según la página Miss Universe Mongolia, la señorita Mongolia 2018 se anunciará recién el 17. Lo cierto es que la jovencita es la favorita para ganar el evento.

Sobre ella

La muchacha tiene conocimientos de inglés y estudia tailandés. Es graduada de Publicidad y Marketing en la Universidad Nacional de Mongolia y entre sus logros está tener el primer lugar en el Miss Beauty 2013 y uno de los 10 mejores puntajes en el Miss International Queen 2018.

Dice que su autoestima y sus talentos los usará para ‘dar confianza a las personas’. “Mi objetivo es promocionar este país de rápido crecimiento, impresionar sobre los mongoles en el escenario mundial y respetar a todos”, dice la miss, de 25 años.

Si Belguun ganara, se convertiría en la segunda ‘trans’ que pugnará por la corona, después de Ángela Ponce, la miss España, que también hizo noticia. Habrá que esperar ese día.