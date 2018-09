Gleisy Noguer (21), miss Bolivia Universo 2017, está en medio de una polémica mediática desde que anunció su afiliación al MAS, este fin de semana. "La gente me está destruyendo en las redes sociales porque no saben qué me motivó a tomar esta decisión", dijo a SOCIALES.

Según explicó la modelo pandina, su objetivo es "ejercer su derecho" de votar en las elecciones primarias, del 27 de enero de 2019. Para Noguer, el partido oficialista, el presidente Evo Morales y, sobre todo, la diputada Eva Humerez han realizado "un buen trabajo por su región" por lo que despertaron gran admiración en ella.

"No seré candidata, no me ofrecieron nada y no me vendí. Solo quiero terminar mis estudios y luchar por Pando. En mi reinado recibí muchas críticas y ahora no es la diferencia. No me hacen daño", expresó la futura comunicadora social.

