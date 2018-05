Katherine, ya no estará en la serie por 13 razones

Desde hace un año la teleserie Por 13 razones, que se emite por Netflix, alcanzó el top de las más vistas, con nueve millones de televidentes, por lo que fue considerada un suceso mediático.

Su segunda temporada está en veremos, debido a que la actriz Katherine Langford ya no aparecerá en la historia, pues fallece, aunque la trama gira en torno a su deceso.

De igual manera, la joven actriz ya se despidió por Instagram de sus seguidores, y lo hizo como lo haría su personaje de la teleserie: “Te quiero y te dejo ir”.

Las respuestas de sus seguidores no se dejaron esperar. Le escriben y le piden que no se vaya, que siga trabajando en Por 13 razones, que la teleserie no será la misma sin su presencia.

Otros le desean mucha suerte y le prometen que la seguirán en cualquier proyecto que aborde.

Se nota que Katherine se hizo querer con los televidentes, que pocas veces son muy fieles a sus ídolos.

Langford está muy agradecida con los productores de Netflix y con sus compañeros de la teleserie, porque gracias a ella alcanzó popularidad.

Manifestó que tiene nuevos proyectos, que seguirá trabajando como actriz y que espera seguir cosechando éxitos, aunque sabe que para ello deberá trabajar mucho, pues no siempre los aciertos televisivos vienen seguidos.