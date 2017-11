La Camerata prolonga la euforia con 102 años de Rock

El rock, la música que definió el siglo XX y que acompañó diversos procesos sociales y culturales, es el motor de inspiración de la Camerata del Oriente desde hace dos temporadas, cuando comenzaron esta serie de homenajes denominados 100 años de rock. En esta ocasión, el teatro del colegio Don Bosco (ubicado sobre la calle Andrés Manso, entre Gualberto Villarroel y avenida Argentina) es el escenario escogido para 102 años de Rock, el nuevo espectáculo de la orquesta de jóvenes y talentosos emprendedores .

Uno de ellos es Claudio Arduz, integrante de este proyecto desde su formación, hace más de una década, quien señaló que esta propuesta se enmarca en las dos anteriores, con la diferencia de que es un poco más arriesgada en cuanto a la selección de las piezas que serán interpretadas. “Se hace una selección de temas con el equipo creativo, que son alrededor de cinco personas, y cada uno elabora una lista de más o menos 70 canciones. En el caso particular de 102 años de Rock quisimos proponer un espectáculo totalmente fuera del contexto del rock clásico y nos arriesgamos metiendo temas como Chop Suey (System of a Down), como un experimento de tipo creativo”, expresó el violinista.

Arduz añadió que, en un principio, algunos integrantes de la orquesta no se animaban, porque el público de la camerata es de tipo familiar y había el temor de que la idea no fuera captada.

La temporada comienza hoy y se prolonga hasta el domingo.

Las funciones son viernes y sábado, a las 20:30, y domingo dos funciones: a las 18:30 y 20:30. Entradas: Bs 50, 70 y 100.



Más datos

De la orquesta

1.- Este año. El anterior espectáculo de la Camerata del Oriente se denominó Humanos



2.- Este espectáculo. Entre algunas de las piezas que se interpretarán en esta ocasión se encuentran Living on a prayer (Bon Jovi) y Walk this way (Aerosmith)



3.- Presencia. El director de la Camerata es Marvin Montes. Algunos de los integrantes más antiguos son Claudio Arduz, Mayarí Romero, Pablo Crespo y Dorian Méndez. Entre los nuevos miembros se encuentran Ru Alviri y Samuel Vargas