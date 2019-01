La verdad del retorno de Oriana Arredondo a Bolivia

No fue más que Oriana Arredondo publicara un video llorando y diciendo que se volvía a Bolivia para que se produjera un incendio en las redes sociales. Todos sus seguidores se pronunciaron ante el sorpresivo anuncio y muchos le mostraron su apoyo en Instagram. Pero, en segundos, llegaron las habladurías... que se estaba divorciando de Bernardo Peña, que la deportaron a Bolivia, que estaba haciendo mucho show y otras cosas más. Ella salió con la frente en alta y le contó la verdad a EL DEBER.

Primero. La ex-Bigote volvió a Santa Cruz de la Sierra (ya está acá), porque sus documentos siguen un proceso migratorio que todavía tomará meses para su conclusión. Es por eso que estará una temporada en la ciudad. Segundo. No es cierto que se esté separando de su amado. Están más enamorados que nunca. "Es totalmente falso (sobre un supuesto divorcio). No crean en los rumores. Solo hay gente que se ha empecinado a decir cosas que no son", manifestó. Tercero. Derramó lágrimas porque se emocionó al ver tanto apoyo de sus fans en las redes sociales.

Hay un punto más. Mientras esté en Bolivia se dedicará a un proyecto en redes sociales y también a trabajar con empresas amigas. ¿Volver a la tele? "Eso está por verse".