Las intimidades de Los Marquina saltan a la TV

Un día Carlos Marquina se durmió y babeó mucho la almohada. Otro día Gabriela Zegarra salía de su casa, pero de pronto el taco se le rompió y rápidamente tuvo que cambiar de zapato para no llegar atrasada al canal. Eso solo lo sabían ellos. Nadie más.

Pero desde el 4 de noviembre aquellas cosillas, que suceden en la intimidad de esta pareja, quedarán expuestas en la caja boba y ese sábado todo cambiará para siempre. Así se le dará pulso a Los Marquina, el primer docu-reality de Bolivia que se lanza en la Red Uno, con la guía del productor Hans Cáceres.

El programa ya se emitía en las redes sociales de este par de famosos, pero después de un acuerdo entre Hans y ellos, se emitirá en la TV. Irá todos los sábados y domingos, entre las 18:00 y 19:00. Será un total de 122 capítulos, cuyo final se verá recién en diciembre de 2018.

¿Qué más se puede contar?

“Es una opción distinta para nuestra TV. En Bolivia estamos a años luz de producir telenovelas, como las colombianas, mexicanas o brasileñas, y los realities son más cercanos a nuestra realidad. Es por eso que produciremos uno como el que verán el 4”, explicó Hans, ese chileno que fue el primero en introducir un reality show en la franja televisiva nacional (Operación Fama) y que está a punto de llegar a los 19 años de actividad en la pantalla chica boliviana.

Carlos y Gabriela están ansiosos. Saben que lo que se viene es un nuevo reto. Por momentos se sienten nerviosos, pero están listos para mostrarse ‘desnudos’ ante miles de espectadores. Dicen que las cámaras de la Red Uno ingresarán a su departamento y se convertirán en su sombra durante prácticamente toda la jornada. Y, aún así, cuidarán sobreexponerse demasiado o al menos “cuidarán” de que no haya extremos con su primogénita, Nicoleth o ‘Nicky’, como llaman a su niña de cuatro años.



En el docu-reality se verá cómo es la vida de Los Marquina fuera de Bigote o de los eventos públicos. Y en estos días el foco se centrará en el embarazo de Gabriela, que tiene siete meses de gestación.

Durante varios meses se acompañará muy de cerca a ‘Gaby’ hasta que nazca el segundo retoño. Si bien esperaban a un varón, la cigüeña les traerá una mujercita. Quizás se llame Constanza, para que le digan ‘Cony’, que combina con ‘Nicky’.



Los Marquina llevan seis años de relación amorosa. Se conocieron en el ‘canal naranja’ cuando todavía Carlos era el presentador de La Paz y ‘Gaby’, de Santa Cruz. Aún no caminaron al altar. Dicen que lo han conversado, pero no saben cuándo estarán oficialmente casados.

Ya tienen listos los dos primeros episodios del programa. Primero se emitirán en la TV y después en Facebook. Por el momento la pequeña ya patea la pancita de Gabriela. Eso y mucho más se verá desde el próximo mes. Esperalo.