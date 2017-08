Marco Antelo Rodríguez: “Dos famosos en una casa eran demasiado”

Las cifras no mienten. Hace un año dejó la TV, y, sin embargo, su página de Facebook tiene más de 373.000 fans, por encima de otras estrellas que están en su mejor momento en la pantalla chica, e incluso de varios programas.

Este número muestra que Marco Aurelio Antelo Rodríguez (26), más conocido por todos como Marco Antelo, o el esposo de Anabel Angus, es alguien por sí mismo.

En las redes sociales le han dicho de todo, desde yesca hasta mantenido y, paradójicamente, retorna a la vida pública usando esa palestra digital llena de amores locos, pero también exacerbada por sus ‘haters’. Este lunes, a las 20:00, lanzará su nuevo proyecto, #ElDogor, que consistirá en 16 cápsulas audiovisuales de cinco minutos, que se difundirán en 16 episodios por cuatro meses, plazo que se puso para bajar 25 kilos que tiene de sobrepeso (ahora está con casi 115).



¿Se puede vivir de las redes sociales?

Se puede tranquilamente, yo genero buenos ingresos de ellas por contratos publicitarios. Facebook es la herramienta publicitaria más grande del siglo 21, aquí y en todo el mundo. Creo que desde que abrí mi cuenta soy un influencer porque la gente me sigue, me escucha y me atiende, pero en nuestro país se ha distorsionado un poco el término. Influencer no es alguien que simplemente quiere vender, sino alguien que va a compartir algo que le funcionó, y lo hará con ciertos valores incluidos. No se trata de volverse mercenario de las redes sociales. Aquí hay pocas plataformas digitales de personajes con un caudal de público como para vivir de eso, se necesita cultivar comunidad y eso es cuantificable a futuro.

Y paradójicamente la exposición te ha traído problemas.



Llevo un año sin hacer TV y no he perdido vigencia. En el momento en que subo algo tengo a mis ‘haters’, la gente que no me quiere, con todas las notificaciones activadas. Subo algo y comentan inmediatamente, y le dan like o me enoja, etc. Tengo 370 y pico mil fans; Anabel tiene más de 800.000. Para una figura masculina en este país, agradezco haber abierto mi página tras que empecé a hacer tele.



¿En qué consiste tu proyecto #ElDogor? ¿qué ganás?

La idea es que vivamos ese proceso juntos. Gano la satisfacción de transmitir un mensaje que para mí es importantísimo. Transformaremos lo que la gente piensa, de que el ‘dogor’ es el perdedor, o en mi caso el opa, mantenido, yesca, etc. Debe haber miles de personas que pasan por lo mismo. A quienes les mostré el primer episodio se han sentido identificados, porque las cosas que me pasan le suceden a todo el mundo. La voy a sufrir y mostraré lo que me costó, y que no es necesario tener un montón de plata. La gran mayoría en nuestro país sufre de tal vanidad, o del miedo a mostrarse imperfecto, que ya borraron todas las fotos de gordito.

Parece que las redes te generaron crisis...Pero por supuesto, como ver que mi mamá se pone triste o cosas así, me golpean, pero no me voy a largar a llorar como una magdalena porque no me suma. Lo que me suma es hacer algo como #ElDogor, que va a cambiar no solo lo que la gente piensa sobre mí, sino que ayudará a que otros se superen. La mejor manera de darle una lección a alguien que te quiere hacer mal, es hacerle el bien. Me molesta, pero creo que salir a aclararlo sería innecesario, o peor, porque el que trata de aclarar oscurece. Mientras mi esposa me ame y no le falte nada...



Te han dicho de todo, yesca, opa, mantenido...



Anabel se casó conmigo porque me amaba y eso es lo más importante. He trabajado desde muy chiquitito y lo que tenemos nos lo hemos ganado a pulso y el cómo se gana uno las cosas es muy importante. Soy un hombre trabajador por la vida que me tocó, he madurado muy rápido, y a pesar de que he cometido miles de errores, amo con todo mi corazón. Por eso hay gente que no entiende mi obsesión por hacer feliz a mi mujer y cumplirle los sueños. Ella vio eso en mí.



¿A qué más te dedicás?

Tengo una empresa de venta al por mayor y menor de ropa femenina, y además de confección, se llama Anabel Angus Moda. Gracias a Dios nos está yendo bien, ha sido un año de crecimiento, estamos por cumplir nuestro primer aniversario en septiembre y, antes de eso, abriremos una sucursal en el primer piso del Cine Center. En el futuro pensamos en la posibilidad de ser un modelo de franquicia para todo el país.

¿Sos socio o trabajás para Anabel?

Somos socios de capitales, soy el gerente general, Anabel es directora de diseño y producción. Es una bonita sociedad y es una decisión más que nos tocó en un momento importantísimo, en el que atravesábamos las primeras dificultades del matrimonio, ya que ambos teníamos trabajos hiperexigentes en tiempo, estábamos recién casados y nos veíamos muy poco, desgastábamos nuestro matrimonio innecesariamente. Y sentía que había un momento en la tele en que no me encontraba.

¿Te sentías un hombre serio haciendo cosas de adolescente?

Soy muy flexible, me puedo adaptar a lo que me pongan, pero hay cosas que llenan más que otras. Me dieron todas las oportunidades en el medio, pero no me sentía bien, estaba cambiando emocionalmente porque vivir con un estrés constante te genera mal humor y estaba dejando de ser yo. Reflexionamos con Anabel sobre que quizás dos personas famosas en una misma casa eran demasiado. La figura de Anabel es mucho más grande que la mía, si había una imagen para capitalizar, era la de ella. Anabel tenía el sueño de toda la vida de tener su propia marca de ropa. Si mi ego trata de interponerse con eso, voy a sentirme frustrado toda la vida.

¿Sociedad en papeles o puro amor?

En papeles, con las cosas bien hechas. Yo sé bien lo que le doy a mi esposa, a mi familia y tengo claro cuál es mi rol y, en ese aspecto, las cosas están saliendo bastante bien, somos un gran equipo.



¿Sacan más con los sueldos de Anabel o con la tienda?

No conozco los sueldos de mi esposa, nunca le pregunté y ni me interesa. En la casa yo me encargo de que no falte nada y ella es una gran ahorradora.



¿Sos el tipo bonachón en una sociedad machista?

Me molesta que me vean como un accesorio de mi esposa, soy su complemento. Simplemente dejé la TV y apagué mi imagen pública por un tiempo, hasta ahora. Albert Einstein decía que no sabía si el universo es infinito, pero la estupidez humana probablemente sí. Y José ‘Pepe’ Pomacusi me dijo que hasta el homicidio tiene indulto, pero el éxito no. Desde el desconocimiento, la gente procura desahogarse.



¿Regreso a la TV?

No en este momento. La TV está en un momento de transformación, con cosas que antes no veíamos, no hay algo en lo que diga: “quisiera estar ahí”.



¿Está muy ordinaria?

No me siento con la autoridad suficiente para hacer críticas.



¿Porque eras parte de eso?

Por eso.



¿Te da miedo no encontrar trabajo después?

No, porque si vuelvo a la tele será por gusto, no por necesidad. Nunca tuve la necesidad de estar en la pantalla chica y eso es algo que la gente no entiende, siempre tuve otras cosas, nunca fue la tele mi principal ingreso, porque es tan ingrata que uno tiene que andar con las espaldas cubiertas. Un día te tiran una patada y si no tenés la habilidad suficiente, en un año la gente te olvida. Gracias a Dios a mí no me han olvidado, y esto de #ElDogor es una oportunidad más para dar un mensaje positivo.