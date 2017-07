María Renee Liévana denuncia retardación de justicia

Este viernes, María Renee Liévana habló con SOCIALES sobre las fotos que circulan en las redes, en las que aparece con el rostro golpeado en una cama de hospital. Son reales; es ella, recién operada por la desviación de tabique que le provocó una patada en la cara propinada por su hermano menor por una pelea de tierras familiares.

Ahora, la comediante denunció a través de un video que circula en redes que ya so 15 días que está peregrinando al centro policial Dp8 y no le liberan el mandamiento de apremio contra su hermano. "Tengo 12 días de impedimento decretados por un médico forense. No puedo caminar, no puedo respirar bien porque me destruyeron la nariz", aseguró Liévana en el clip.

Ver video:

Para saber

La intérprete del personaje Estefanni Brillit relató que la golpiza ocurrió hace dos semanas, y que luego de su recuperación sentó una denuncia contra su familiar por agresión física.

"Él debía (su hermano) plata a unas personas, y tras la insistencia de estas, por redes sociales y llamadas telefónicas, yo las llevé al lugar donde trabaja mi hermano. Esto lo molestó y provocó que se enfrente a los golpes con sus acreedores y hasta conmigo", relató la exconductora de televisión, que en medio de la trifulca recibió patadas en todo el cuerpo y una en la cara, luego de que cayera al piso.

Tras ser operada de emergencia por la desviación de tabique, Liévana sentó la denuncia contra su familiar, pero desde entonces se siente amedrentada por él. “Tengo miedo de morir. Quiero justicia”, expresa, lamentando que el caso no demuestre avance.