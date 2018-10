Mirá la declaración de amor de Jorge Robledo a Tatiana Gemy

Jorge Robledo dejó a todos sus seguidores sorprendidos con la declaración de amor que le hizo a su novia Tatiana Gemy a través de las redes sociales.

El exgladiador de Calle 7, dedicó unas palabras a la mujer con la que mantiene una sólida relación sentimental y que también formó parte del reality de competencias de la red Unitel.

En el mensaje, que acompañó con una foto de ambos con ropa deportiva escribió: "La primera vez que te vi no fue amor verdadero porque no existe el amor a primera vista. Mi amor por ti se fue formando lentamente, tu personalidad, tu voz, tu cabello, tus ojitos, tu sentido del humor, la manera en que me mirás y sonreís, poco a poco se me iba aclarando todo que eres lo que yo buscaba, amor de mi vida".

La publicación ya alcanzó más de 4.800 'me gusta' y varios mensajes de apoyo a su relación de sus más de 56 mil seguidores en Instagram ¿Qué te parece?