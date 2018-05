Morgan Freeman vuelve a disculparse y se defiende

El actor Morgan Freeman, que fue acusado por ocho mujeres de acoso sexual y comportamiento inapropiado, reiteró este viernes sus disculpas y aseguró que no agredió a ninguna persona, al menos no voluntariamente.

"Pedí perdón el jueves y continuaré pidiendo disculpas a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente", señaló el artista en un comunicado divulgado por medios estadounidenses.

"Quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres, no ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa", recalcó.

El ganador del Óscar al mejor actor de reparto por Million Dollar Baby (2004) dijo que está "devastado" porque sus 80 años de vida estén en riesgo de quedar desvirtuados por este asunto. "Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no está bien comparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados", opinó.