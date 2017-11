¿Qué hacer y qué no hacer en la Life in Color? Acá te lo decimos

Sigue el zafarrancho en Santa Cruz de la Sierra (después del exitoso Cosquín Rock). Este sábado, la mayor fiesta de pintura denominada Life in Color retorna a la ciudad y buscará ‘latigar’ a los bolivianos con manguerazos que despedirán un arcoíris de colores a lo largo del Ventura Arena.

¿Qué llevar? ¿Qué no llevar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Te respondemos todo. Primero, tenés que saber que se trata de una franquicia internacional realizada en diversas partes del mundo. Segundo, que es la tercera vez que BTAG la hará en Santa Cruz y la primera, en Cochabamba (18).



Y ahora leete esto.



Lo permitido

Diversión absoluta. Podés saltar, gritar, cantar... si hacés todo eso nadie te dirá nada. Si no querés ir solo, está permitido ir con un grupo de amigos o entre enamorados. Te podrás vestir con ropa cómoda y ¡siempre! zapatillas (si sos mujercita, no vayás con tacones, sino te arrepentirás).



La organización también recomienda que te hidratés muy bien y que tengás cuidado con tu celular, porque, por ahí, de tanto saltar y saltar lo perdés.

Lo prohibido



Si tenés menos de 18 años, no podrás ingresar al auditorio del cuarto anillo y Equipetrol Norte. Y por nada del mundo se te ocurra llevar cámara profesional, bebidas alcohólicas, armas, drogas ni mochilas con agua.

Quiénes vienen



Para esta nueva edición llegará el dúo australiano conformado por las gemelas Miriam y Olivia Nervo. Las chicas ocupan el puesto # 42 en una lista de los mejores DJ del mundo, según la revista DJmag. En 2013 se ubicaron en el puesto # 16. Ambas tienen 30 años y nacieron en Melbourne. Será su debut en el país.



The Zombie Kids es el otro grupo confirmado. Está compuesto por Édgar Candel Kerri y Cumhur Jay, dos DJ que residen en España. Se hicieron conocer en Rock in Rio (Lisboa 2010), con la publicación de su primer sencillo Face (2010), que tuvo gran éxito en varios países del mundo.



En Cochabamba estará el dúo italiano Vinai, de los hermanos Andrea y Alessandro Vinai. El sello fue fundado en 2011 y su reconocimiento comenzó con el sencillo Raveology, junto con el dúo DVBBS, lanzado en 2014 por Spinnin Récords. Ahora ya tenés toda la información, solo prepará tu indumentaria para el sábado.

PARA SABER

La fiesta es organizada por BTAG, cuyo director es Álvaro Fuentes, que también estuvo a cargo del Ultra.

1.- Santa Cruz, sin Ultra, pero con Life in Color. En junio de 2017, Álvaro Fuentes explicó que la tercera versión del Ultra Bolivia no se hará en Santa Cruz, porque necesitaba una mejor promoción. Y señaló que se tiene pensado un plan de publicidad del evento para 2018.



2.- Directo de EEUU. Las mangueras y la pintura han llegado de Nueva York. Se dispersarán unos 6.000 litros de pintura. Esta sale fácilmente de la ropa.



3.- Boletos en preventa. En este momento las entradas se venden a Bs 350 (vip) y 250 (general), hasta que se agoten. Después estarán a Bs 400 y 300. Los precios se mantienen tanto para Santa Cruz como para Cochabamba. Informes: 770-50018.