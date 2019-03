Rompe el silencio: ¿Karol G fue maltratada por Anuel AA?

Unas semanas atrás, un video causó conmoción entre los fans de Karol G y Anuel AA. Es que en el audiovisual, que circuló las redes sociales, parece que el cantante le da una cachetada a su pareja en plena calle. Por primera vez, la colombiana habla al respecto de la polémica.

La reguetonera enfatizó que desea acabar con los rumores de violencia doméstica y negó rotundamente que el intérprete de Secreto sea una persona agresiva. Fue en una entrevista para el programa Suelta la sopa.

“¿Qué pasó con ese supuesto maltrato? Suena ilógico luego de que das otros mensajes con tu música”, fue la interrogante que lanzó el reportero del programa de Telemundo. “Trato de no ponerle atención a esas cosas, yo sé en lo que estoy, sé lo que estoy viviendo, como mujer que me respeto y que mi hombre me respeta (…) Y eso me deja tranquila”, declaró.