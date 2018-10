'Sacan de sus casillas' a Anabel en Calle 7

Anabel volvió a Calle 7 luego de sus vacaciones en República Dominicama y tuvo una bienvenida 'poco cordial' de sus compañeros del programa, que la criticaron por dar un "biquinazo a medias" en el reality, a diferencia del 'ardiente' que protagonizó en la playa. La presentadora tuvo que responder a sus colegas en una conferencia de prensa.

"¿Siente que defraudó a su fanaticada de Calle 7?", la increpó José Melgar, coconductor del programa. La reina de Carnaval cruceño en 2015 le contestó que no, pero dijo que un set de televisión no es un lugar para andar en biquini.

Otra de las participantes la enfrentó diciéndole que todas las gladiadoras usaban biquinis en el set, provocando un abucheo general para Anabel. En su defensa, ella explicó que desea conservar un perfil más serio para ser presentadora de noticias "si Dios lo permite" y que las chicas se ven "hermosas" vistan lo que vistan.

Luego de varias preguntas, el careo fue subiendo de tono y Anabel pidió que se respete su decisión de no usar traje de baño en la televisión y de vestir lo que ella quiera en sus vacaciones, porque es parte de su "vida privada".

"Yo les pido respeto, estoy hablándoles bien. Si quiero ponerme un biquini me lo pongo y si no, no lo hago. No tengo el nombre de nadie tatuado en los brazos para pedirle permiso de las ropas que me voy a poner. No esperé que mis amigos del programa me llamen bruja por eso", expresó molesta.

La entrevista llegó a su fin y sus colegas se levantaron de los asientos para abrazarla y aclararle que todo era una broma para darle la bienvenida.

