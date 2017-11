Se calienta el ambiente para los Grammy Latinos versión 2017

Desde hace dos semanas empezó a llegar la gente de logística para la versión 18.va de los Grammy Latinos, pero desde ayer el hotel MGM Grand Garden de La Vegas, donde este jueves se realizará el evento, se convirtió, literalmente, en un hormiguero.

Recién el lunes empezaron a llegar las estrellas para los ensayos musicales que se presentarán en la ceremonia de entrega de los premios más famosos que se entrega en la industria musical versión latina. Todo ha sido a puerta cerrada, con algunos reporteros acreditados, pero sin derecho a filmación, excepto para los integrantes del equipo de la academia de los Grammy.

Las pruebas con iluminación y música se realizaron ayer al mediodía y hoy también habrá ensayos. Uno de los artistas fue CNCO, el grupo musical de pop latino y reguetón formado en Miami, cuyos integrantes se pasearon por uno de los patios de comidas del MGM Grand Garden como cualquier ciudadano común. Es tal la costumbre de ver celebridades en Las Vegas, que el alboroto es mucho menor que cuando pisan suelo boliviano. Las estrellas pudieron comer en paz y conversar.

Protagonistas

La alfombra roja aún no está colocada, probablemente los organizadores lo hagan este miércoles. Será en ese lugar donde las estrellas darán entrevistas a los medios, como antesala de la gran noche de entrega de Grammy Latinos, que se transmitirá en vivo por Univisión, de 20:00 a 23:00 (hora de Las Vegas, cuatro horas menos que en Bolivia), desde un cuarto de control, montado en una especie de tráiler que tiene un valor de $us 5.500.000, con capacidad para controlar 20 cámaras.



Ese será el cerebro de transmisión en vivo no solo de la entrega de los Grammy, sino también de la gala Personaje del año, que esta vez tendrá a Alejandro Sanz como protagonista y se realizará una noche antes en el salón de convenciones del Mandalay Bay. Fue en ese hotel donde ocurrió la balacera del 2 de octubre, que causó 58 muertos.



El galardón premiará no solo el talento de Sanz, sino también su labor filantrópica y por sus contribuciones a organizaciones, como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace.



La noche de la premiación se reconocerá también la trayectoria de Los del Río, Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy con el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy.

De precios y accesos

Para esta cita previa, las entradas están agotadas, mientras que las entradas de la entrega de los Grammy aún están disponibles. Los precios van desde los $us 119 hasta $us 2.000. Según los personeros del MGM Grand, las celebridades se alojan en el hotel donde además será la gala, pero normalmente se registran con los nombres de sus publicistas. Las estrellas de menor brillo no necesariamente pagan por las habitaciones caras, que alcanzan hasta 2.000 dólares. La más económica va por los 70 dólares y más gastos de resort, no llega a los 100.