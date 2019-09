Sinead O’Connor reaparece y pide perdón

Sinead O’Connor apareció en el programa The late late show, del canal de televisión irlandés RTÉ y, tras interpretar una emocionante versión de Nothing compares 2 U, anunció que vuelve a los escenarios después de estar alejada de la música en directo durante cinco años. Y se disculpó por sus comentarios racistas de 2008.

"Me tomé un largo período de descanso, porque había trabajado tan duro durante tanto tiempo que estaba quemada. Así que es una especie de regreso, aunque haya sido un retiro pensado. Cuando era joven no apreciaba necesariamente mi trabajo, pero ahora que estoy de vuelta, lo valoro mucho más", afirmó después de interpretar la canción de Prince acompañada por una orquesta sinfónica y vestida con un traje rojo largo y un hiyad del mismo color cubriéndole el cabello.

Octubre es el mes señalado por la cantante para su regreso, un momento sobre el que O'Connor expresó sus propios miedos, tras demostrar que su voz se encuentra bien. "En realidad pensé que ya nadie iba a estar interesado, que nadie iba a comprar entradas para ver un espectáculo mío. Realmente pensé que ni siquiera iba a conseguir hacerlos, que nadie iba a contratarme después de estar alejada tanto tiempo", dijo la cantante.

Momentos duros

En noviembre de 2018 la cantante Sinead O'Connor publicó una serie de tuits que se unían a la espiral de autodestrucción que ella misma había ido tejiendo en los últimos años alrededor de su carrera como artista.

"Lo lamento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (sí, es así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos", afirmaba entonces en una nueva cuenta de Twitter. Es convertida al Islam.