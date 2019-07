Tres jornadas intensas para los amantes de la belleza

No era necesario tener alguna experiencia. Una comitiva de la Asociación Cruceña de Salones de Belleza (Acsabe) pusieron al tanto a Juan Carlos Rivero, anfitrión del Café de la Siesta, de las novedades en los oficios de estilistas, barberos, maquilladoras y esteticistas, que se verán en la decimoctava versión de la Expobelleza. La cita iniciará hoy y culminará el miércoles, en el salón Buganvillas del hotel Los Tajibos.

Mientras disfrutaban de los horneados típicos, los invitados comentaron que este año la feria especializada contará con 30 participantes y tendrá de todo. “Como Expobelleza es moda y belleza, tendremos capacitaciones, exposiciones, campeonatos para todas las especialidades y ofertas de productos de diferentes marcas”, informó María Elena Salazar, presidenta de Acsabe.

Uno de los platos fuertes de las capacitaciones de la cita será el curso de Otto Giovanni, estilista puertorriqueño que ha estado a cargo del arreglo personal de estrellas y cantantes como Ricky Martin, Don Omar y Miguel Bosé.

Para los varones, que tal vez crean que este tipo de eventos no los toma en cuenta, hay material de barbería y, además, tendrá la Batalla nacional de Barberos, en cuatro categorías: fast fade, free style, total look y old school.

“El sector de los barberos ha crecido mucho en Santa Cruz, se nota en la proliferación de las barberías”, expresó Anita Araúz. El día de la inauguración, los directivos de Acsabe van a coronara Estefanía Limpias Justiniano como su reina de 2019. La cita concluyó con una reseña del crecimiento del evento y la invitación a visitarla.

Con el anfitrión. Mary Luz Llanos, Jaime Rojas, Estefanía Limpias, Juan Carlos Rivero (EL DEBER), Anita Araúz y María Elena Salazar