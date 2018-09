Una boliviana fue captada por Vogue

Con un enterizo verde azulado de pantalón tipo capri y cortes asimétricos, bolso y stilettos de Dior, la ‘fashion blogger’ María Eugenia Ordóñez, más conocida como The Lucky Brunette, captó la atención de la versión mexicana de la revista Vogue, que estuvo presente en la Semana de la Moda de Nueva York y registró e n g a l e r í a s fotográficas los looks más destacados.

“Yo creo que me tomaron la foto al salir del show de Millie Bobby Brown. Había muchas bloggers famosas y sacaban fotos a todas. Muchos me siguieron e incluso, con ese mismo atuendo, la gente del canal Eonline Latino me preguntó si quería darles una entrevista”, contó María Eugenia Ordóñez.

También detalló que el enterizo es una creación de la diseñadora boliviana Shalé. “Usar capris y resaltar la cintura son parte de mi estilo y lo que busco en mi blog es mostrar nuevas combinaciones y tendencias, aplicándolas a mi estilo, para que quienes entran a mi página digan: ‘Esa ropa se parece a una que tengo’, y así les sirva como r e f e r e n c i a ” , detalló sobre el look elegido.

La bloguera participó del evento de modas más importante del mundo, invitada por la marca TRESemmé, que la eligió entre las bloggers más destacadas del país. Según expresa, fue increíble relacionarse con personas de otras partes por el mundo que son tan apasionadas por la moda como ella.