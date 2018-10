Califican de homofóbico a Don Francisco por gesto a Miss España

Don Francisco tuvo en su set a Ángela Ponce, la miss España transgénero. Más allá de la relevancia de la invitada, lo que le llamó más la atención a los televidentes fue un gesto del chileno a la reina de belleza.

En el video se puede apreciar que Don Francisco evitó darle un beso en el cachete a Miss España 2018 cuando apareció en el set y solo optó por saludarla con un apretón de manos.

Ese gesto fue considerado por el público como un acto homófobo de parte de la figura de Telemundo contra Ángela Ponce, la primera persona transgénero que gana dicho concurso en tierras ibéricas.

Durante la entrevista, el impulsador de la Teletón de Chile le preguntó porqué no le gustaba que lo llamaran gay. La joven no tuvo problemas en responder y dijo: "Me siento mal que me digan gay, porque no lo soy. Porque que me llamen gay implica que la persona que me está mirando está viendo un hombre y para mí eso es un insulto”.