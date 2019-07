¿Cómo surgió el famoso peinado de la princesa Diana?

Diana de Gales, la fallecida princesa, es un ícono de la moda. Es por eso que la revista Vogue en su edición australiana publicó una nota sobre cómo es que surgió el famoso peinado de una de las figuras más queridas de la corona británica.

“Trabajé con ella para un reportaje de Vogue, optamos por un peinado que parecía que tenía el cabello corto. El resultado final gustó tanto a Diana que me dio libertad de hacer un cambio, y le dije: ‘hay que cortarlo todo’, y me dijo: ‘de acuerdo, ¿qué te parece si lo hacemos ahora?’, así surgió el famoso corte de Diana”, confesó Sam McKnight, su exestilista.

Las repercuciones del nuevo loook

"Estábamos en el mes de julio, yo me había ido a París por trabajo, y allá me comenzaron a llegar llamadas sobre de Diana. Entonces me di cuenta que el cambio de look había tenido gran repercusión”, afirmó Sam.

El recuerdo de Diana

McKnigth, como muchas de las personas que estuvieron cerca de la princesa, la recuerda con gran cariño, además le agradece todo lo que conoció y aprendió con ella.

“Viajé mucho junto con ella, y me cambió por completo la vida, fue una época maravillosa y jamás habría tenido la oportunidad de visitar todos esos lugares de no ser por ella, como por ejemplo los hospicios que tenía la Madre Teresa en la India, o los campos de refugiados en las fronteras de Afganistán y Pakistán”, agregó McKnigth.