Con sus curvas revolucionan el modelaje

La incursión de modelos de talla grande en el modelaje ha sido un tema muy polémico desde que Ashley Graham impactara al mundo con sus curvas en 2001. Hubo quienes dijeron que fomentaba la obesidad, pero, poco a poco, el público va entendiendo que los tiempos han cambiado y que las ‘mujeres reales’ que rompen los tradicionales -y ya no inquebrantables- cánones de belleza llegaron para reclamar su espacio y aquí se quedarán.

Este movimiento llegó a Bolivia en 2017, con modelos como Selva Peña y Sarah Zagha. Pero en 2018 tuvo su boom con la realización del primer certamen de belleza para mujeres curvi en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, a cargo de Égdar García.

Hoy presentamos las historias de ocho modelos que surgieron de estos certámenes y que demuestran que en el país sí hay un espacio para las modelos curvilíneas y que proclaman que aceptar su cuerpo es el primer paso para acabar con los estándares impuestos.

Cecilia Paola Duck (25)

La miss Plus Size La Paz 2018 es madre de la pequeña ‘Ceci’, de dos años, estudiante de Contaduría Pública y chef.

Cuenta que ingresó al mundo de los certámenes porque se sentía insegura luego de sufrir violencia intrafamiliar. “Tenía baja autoestima, pero al mismo tiempo sentía muchas ganas de convertirme en una persona pública para defender a mujeres que vivieron lo mismo”, expresa.

Después de recibir la corona, fue invitada a desfilar en el Bolivia Fashion Show y en el Bolivia Fashion Week. Está emocionada y ya se prepara para sorprender.

Mayka Alejandra Miranda (26)

Fue finalista en el Miss Plus Size La Paz de 2018. Es médica, docente universitaria y maquilladora profesional.

Recuerda que sufrió bullying desde pequeña y que para combatirlo se ‘camufló’ con los libros. “Vestía de hombre, tenía miedo de que me vean y me sentía menos”, confiesa. “El certamen me dio seguridad y me demostró que yo pongo mis límites”, expresa.

Sin imaginarlo, en 2018 posó para las diseñadoras Jenny Herrea y Wara Núñez, en La Paz.

Wendy Cinthia Quiroga (30)

Es la srta. Plus Size La Paz 2018. Reparte su tiempo entre su pequeño Dastan Benjamín (5), los estudios de Trabajo Social y, desde hace poco, el modelaje.

“Me animé a ingresar porque al fin apareció un concurso inclusivo que rompe el estereotipo de la mujer con medidas 90-60-90”, comparte. Dice que la corona le abrió muchas puertas. En menos de un año modeló para la marca Circe, es imagen de la diseñadora Jenny Mantilla y participará del Bolivia Fashion Show.

Viviana Alborta Crespo (31)

La miss Plus Size Cochabamba 2018 es administradora de empresas y actualmente combina el modelaje con su trabajo de cajera en Nueva Tel.

“Desfilar en una pasarela me hizo convertirme en una mujer con actitud”, dijo.

Desde que obtuvo el título recibió invitaciones para asistir a diversos desfiles de moda. Actualmente es imagen de la tienda L’ Eleganza, de vestuario plus size.

Daysi Jaldín Pinto (33)

Miss Plus Size Cochabamba 2018, estudiante de Diseño de Modas y mamá de dos niños: Ian (13) y Evan Hinojosa (7).

Revela que desde pequeña soñaba con ser modelo, pero creía que jamás se haría una realidad por su peso.

Ha desfilado para tiendas de ropa de Cochabamba y la diseñadora Wen Zeballos la invitó a ser la imagen de su colección para mujeres curvi.

Paola Montenegro (31)

Miss Plus Size Santa Cruz 2018. Bióloga de profesión y madre de tres niños: Lucas (12), Franco (7) y Bruno (2).

Indica que incursionó en el modelaje para demostrarle a su hijo mayor que hay muchas virtudes, como la inteligencia, que superan lo físico.

Actualmente diseña y modela las prendas de su tienda, Makanudas.

Abiran Cavalieri (23 )

Obtuvo el título de srta. Plus Size Santa Cruz 2018. Estudia Comunicación Social, es animadora de eventos infantiles y actriz.

Asegura que participar del concurso fue una forma de “demostrarle a la gente que no hay un solo estereotipo de belleza”. No se dedica al modelaje por factor tiempo, pero las propuestas no paran de llegar.

Victoria Velasco Céspedes (26)

Fue finalista en el Miss Plus Size Santa Cruz 2018. Siempre ha sido una mujer emprendedora, pasó de ser comerciante a abrir una librería y un restaurante. Tiene una hija, Mayté (5), que nació con el síndrome de bandas amnióticas y pies equinovaros, que hicieron que pase por muchas cirugías.

Las dificultades de su pequeña la animaron a incursionar en el modelaje para demostrarle a ella que, con esfuerzo, los sueños se pueden hacer realidad.

. Segura. Wendy Quiroga, srta. Plus Size La Paz 2018

3. Simpática. Cecilia Paola Duck, miss Plus Size La Paz 2018

4. Elegante. Daysi Jaldín, miss Plus Size Cochabamba 2018

5. Versátil. Mayka Alejandra Miranda, finalista del Miss Plus Size La Paz 2018

6. Modelo. Victoria Velasco, finalista del Miss plus Size Santa Cruz 2018