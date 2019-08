Conocé al youtuber Candres Peredo

Aunque en el país los youtubers recién comienzan a cobrar protagonismo, ya existen muchos bolivianos que se han ganan su espacio en la plataforma audiovisual con buenos contenidos. Tal es el caso de Carlos Andrés Peredo, más conocido como Candres Peredo, que va ganando fama por hablar sobre las polémicas y las tendencias en las redes sociales. ¡Te lo presentamos!

Carlos Andrés tiene 27 años y es cruceño. En 2015 abrió su canal en Youtube, con el nombre de Candres Peredo. El joven se dedica, casi de lleno, a crear videos para la plataforma. Su segunda actividad es dar asesorías sobre Marketing digital a personas o empresas.

"Soy una especie de noticiero millennial. Siempre informo desde la imparcialidad y la veracidad. Nunca he tenido un problema con nadie, es más, creo que me he comunicado en privado con todos los youtubers que han salido en mis videos", expresa.

Con solo 92 videos publicados en Youtube, el cruceño ha logrado tener más de 250 mil suscriptores y la cifra aumenta a diario. Algunos de sus clips hablan sobre celebridades internacionales, como Luisito Comunica, Katy Perry y Taylor Swift.

"En una oportunidad, los equipos que manejan las redes sociales de Taylor Swift y de Katy Perry me bloquearon los videos en los que hablaba sobre ellas. Pero apelé a Youtube y gané; videos así suelen lograr medio millón de visitas", comenta.

Para Carlos Andrés, ser youtuber es algo que está empezando en el país, pero que va en aumento. Pese a eso, cuenta que los millennials lo reconocen en la calle, le piden autógrafos y selfies.

"Quiero seguir haciendo videos que me apasionan y conociendo gente increíble en el proceso. Las metas de seguidores vendrán con el tiempo", finaliza.

¿Qué fue lo que Candres Peredo dijo de Taylor Swift?