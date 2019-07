El hígado, la chicha camba y el primer guiño cruceño con Luisito Comunica

Luisito Comunica, el youtuber mexicano, no lleva ni 12 horas en Santa Cruz y ya ha causado revuelo en el Mercado Nuevo de la calle Sucre donde atiende el famoso Mario Hígado.

Durante su grabación el 'Rey Palomo' recorrió varios puestos de comidas y llegó al local de los hígados. Saludó al anfitrión y probó el conocido revuelto cruceño.

"Mal no está, está bien. No sé que tiene el hígado que no me encanta... ¿Qué es esta delicia don Mario? Es chicha de maíz... a ver, está muy rica", dijo el joven de 28 años.

En todo su recorrido, el famoso estuvo acompañado por el comediante boliviano Bruno Ferrante y dos guardias de seguridad. Seguiremos atentos a su recorrido por Santa Cruz de la Sierra.

