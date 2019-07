Desde las 10:30 de hoy, los 100 fanáticos de Luisito Comunica que pagaron su pase para el 'meet and greet' se reunieron en la terraza del hotel Radisson para conocer al youtuber mexicano, que hoy dará la conferencia denominada You too youtuber.

Previo a la gran cita, que será hoy, desde las 17:00, en la Fexpo, los fans compartieron unos bocadillos y se tomaron fotos con algunos youtubers bolivianos, como Simón Dice y HShoww.

Luisito entró a la terraza saludó y se fue a un lugar apartado del lugar para recibir a sus fanáticos. Abrazos y fotografías reinaron en el encuentro, por la emoción, algunos casi olvidan sus autógrafos.

Fans conocieron a Luisito Comunica en el Meet and Greet.

Las puertas del salón Guarayo para la conferencia se abrirán a las 17:00. Antes de la presentación de Luisito disertarán los youtubers cruceños Bruno Ferrante y Hshoww.