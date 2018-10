Hija de Daddy Yankee sorprende con su transformación

Pese a su fama, la vida privada de Daddy Yankee siempre se mantuvo al margen de los medios y los paparazzi. Y hasta hace poco, muchos ignoraban que tenía una hija.

Se trata de Jesaaelys Marie Ayala González, que recientemente se convirtió en tendencia en las redes sociales tras sorprender a todos mostrando su drástica transformación al bajar de peso.

La joven, convertida ya en una influencer de internet, contó su difícil experiencia al vivir con obesidad. Llegó a pesar 113 kilos.

“La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo. En fin, no me gustaba como era”, expresó Ayala en Instagram, donde impactó a sus seguidores al exhibir los resultados obtenidos tras su intensa lucha contra el sobrepeso.

Jesaaelys contó que las dietas a las que se sometía jamás funcionaron, hasta que decidió asistir con un nutricionista. En la red social mostró las fotos en las que se aprecia el antes y el después.

“Decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca. Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta”, escribió.

“No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro pero SE PUEDE”, concluyó ella.