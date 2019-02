Juan Darthés está medicado y con ataques de pánico

El abogado del actor Juan Darthés comunicó a medios argentinos que su cliente "está deprimido, con ataques de pánico y medicado en San Pablo, Brasil. Juan no lo entiende, no lo comprende, no lo digiere. Porque esto va más allá de la culpabilidad, es parte del proceso penal", dijo en el programa 'Nosotros a la mañana'.

Sobre su probable retorno a Argentina, para enfrentar la audiencia, el experto en leyes respondió: "No sé si puede subir a un avión solo. Se evidencian sistemáticamente ataques de pánico. Entiendo que no es necesaria la presencia de Darthés en la audiencia que va a tener lugar el 12, yo soy el apoderado y tengo un poder especial para estar presente", aseguró.

Recordemos que Juan fue denunciado por la actriz Thelma Fardin por violación. Ante la situación, él agarró sus maletas y se fue a vivir a Brasil, todo ello mientras la Justicia de Nicaragua (donde la actriz asegura que el actor abusó de ella cuando tenía 16 años) investiga la causa en su contra.