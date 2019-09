La Chica Badabun puso a prueba la fidelidad de una presentadora de TV cruceña

Este sábado, durante el show del team Badabun para ayudar a la Chiquitania, la mexicana Lizbeth Rodríguez, conductora del programa Exponiendo a infieles, puso a prueba la fidelidad de cuatro personas del público. Entre ellos estuvo Rissy Vidal, presentadora de TV e instagramer boliviana.

"A ver amiga, si yo te encuentro un mensaje con alguien, tu novio va a escuchar...Que se manifieste el novio", dijo Lizbeth a Rissy cuando tomó su celular.

Afortunadamente, después de varios minutos de minuciosa revisión, la cruceña salió invicta y todo quedó como una experiencia divertida. "Algunos borraron todo lo que podía ser incómodo para leer ante el público. Yo no borré nada y la producción del espectáculo no nos dejaba tocar los celulares; Lizbeth me expuso totalmente, pero se comprobó que soy fiel", contó Rissy.

Lizbeth también revisó el celular a otras tres personas, a las que no les encontró nada comprometedor porque todas estaban solteras.

