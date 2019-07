La chica Badabun anuncia que terminó su relación con Tavo Betancourt

Lisbeth Rodríguez, conocida como La Chica Badabun, vuelve a ser noticia, pero esta vez con su vida amorosa: contó en un video (Youtube) que su relación con Tavo Betancourt se acabó.

"Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo… Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona. He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo, siempre estarás en mi corazón", escribió Lizbeth en sus redes sociales, dando a entender que su relación con su colega de Badabun había finalizado.

Al final, la joven confirmó la noticia de la ruptura con un video que subió a Youtube. "Hoy, en este momento, les quiero confirmar la única verdad acerca de mi ruptura con Tavo, así es, por imposible e inverosímil que parezca, esta historia de amor ha llegado a su fin", dijo.

Según Lisbeth, la razón por la terminaron "no es tan complicada" y que le dieron muchas vueltas para llegar a esa decisión.

"La vida misma nos está separando y no pasa nada, somos personas muy fuertes. El amor es tan grande que no nos cerramos a la oportunidad de que algún día la vida nos vuelva a juntar", explicó Lizbeth, sin dar más detalles.

Lizbeth y la polémica de Luisito

La noticia de la ruptura de Lizbeth se da cuando aún sigue la polémica de la entrevista que le hizo a Ryan Hoffman, en la que la presentadora descubrió una supuesta infidelidad de Luisito Comunica a su novia, La Chule.