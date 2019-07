Leo Rosas, en CNN, deja en duda si cantaría para Evo Morales

Leo Rosas conquistó el corazón de millones de personas con su talento en La Voz, de México. Prueba de esa hazaña es que el cantante cruceño, de 20 años, sigue dando de qué hablar en los medios, como la televisora CNN en Español, donde brindó una entrevista en la que habló de todo.

El joven contó cómo alcanzó la fama y agradeció el apoyo de toda la gente que votó por él. También dijo que pronto sacaría un nuevo sencillo que tendrá un videoclip y que quiere promocionarse en varios países. Pero... dejó en duda si cantaría para el presidente Evo Morales.

Fragmento de la entrevista

Entrevistador: Y... ¿te gustaría cantar para el presidente Evo Morales?, ya que te felicitó en Twitter.

Leo: (...) La verdad que me gustaría cantar para toda la gente que cree en mí, que me apoyó, para toda la gente que me demuestra su cariño.

Esa fue la breve respuesta de Leo y continuó la entrevista con una interpretación de la canción Culpable o no, de Luis Miguel.