Liz derriba las barreras y conquista una corona

Cuando anunciaron el nombre de la ganadora del Miss Pando, el público se puso de pie y aplaudió. Muchos derramaron lágrimas, incluso la nueva reina. Ella es Liz Éricka Shimokawa Salvatierra (19), la primera joven con deficiencia auditiva en concursar y ganar un título de belleza en Bolivia.

Fue la Federación de Ganaderos de Pando quien la invitó a participar, y sus padres, José Ricardo Shimokawa y Marcela Salvatierra, la animaron a disfrutar la experiencia. Ellos no se separaron de su lado en ningún momento; incluso su mamá la ayudó a conversar con EL DEBER vía WhatsApp.

Liz Éricka llamó la atención del jurado y de la organización desde el principio y no solo por comunicarse usando el lenguaje de señas, sino por su belleza y calidez, que la hicieron ganar tres títulos previos, el de miss silueta Devassa, mejor rostro Yoshi Spa y miss Ecojet.

Una vida normal

“Mis padres me criaron como una persona normal y así me siento”, asegura la joven, que no tiene certeza si nació con esa deficiencia o la adquirió a raíz de una medicación que le prescribieron cuando tenía seis semanas de nacida. Se graduó del Instituto Americano, en su natal Cobija, y lo hizo a través de la lectura, ya que en su ciudad no hay centros especializados. Decidió seguir estudiando Lenguaje de Señas con la intérprete Nancy Portal, y planea prepararse con mucha dedicación para representar a su departamento en el Miss Bolivia.

Aunque siempre fue ‘coqueta’, nunca se imaginó participar en un concurso de belleza y, ahora que lo experimentó, promete seguir luchando por más títulos para su ciudad y, quién sabe, el país.

El baile

Gracias a unos audífonos escucha algunos sonidos, aunque no la voz humana, algo que le permitió practicar ballet por cuatro años. “El baile es concentración y atención a los movimientos”, describe. Sus compañeras Dandara Domínguez (23) ganó el título de señorita Pando y Graciela Gonzales (20), el de miss Perla del Acre. Ellas también se emocionaron por la victoria de Liz Éricka.