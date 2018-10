Luis Miguel recibe duras palabras de una enfurecida fan

Al parecer los seguidores de Luis Miguel están cansados de la actitud del cantante en los escenarios. Esta semana, una fan publicó una carta en las redes sociales en la que reclama al artista por tantos desaires que sufre su público más fiel.

''Qué tristeza que no valores esta segunda oportunidad que te dio la vida de cantar. Qué lástima que no respetes a quienes creyeron en ti: amigos, socios, empresarios y los más importante, nosotros, tu público. Qué enojo que no valores el esfuerzo económico que hacemos tus fans por pagar entradas a tus conciertos. Qué desilusión ver un hombre maduro haciendo berrinches como niño chiquito en el escenario y faltando al respeto a tu equipo'', escribió la mujer.

"Qué tristeza que no te des cuenta que no todos pueden tener una segunda oportunidad, sufres de un tema en el oído y si creyeras que hay una parte que tú te la causas, posiblemente harías un alto y empezarías a escuchar lo que claramente no quieres escuchar, los consejos de los que te aprecian y ven tu talento. ¿Quién firma? Una fan que ha visto cinco veces tus conciertos en esta gira'', finaliza el escrito.

Esta dura carta fue escrita luego de que el cantante se enfureciera en pleno concierto, donde le tiró una rosa a uno de sus técnicos. En un material audiovisual subido a Instagram se puede observar que el intérprete mexicano lanza lo que tenía en la mano a dicha persona. Su molestia la hizo sentir frente a su público.

"Tremenda ira la que tenía Luis Miguel en uno de sus conciertos. Por lo que vemos parece que se enojó con las personas de sonido, tanto fue su coraje que hasta les aventó una de las rosas blancas que traía en la mano. Rosas que él siempre da a su público", es la leyenda que acompaña al polémico video.