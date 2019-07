Miguel Herrán, de La Casa de Papel, rompe en llanto en Instagram y preocupa a sus fans

Miguel Herrán, el joven actor que da vida a Río en La Casa de Papel, causó preocupación entre sus seguidores con el último video publicado en su perfil de Instagram. Tras ver las imágenes, sus fans y también muchos de sus compañeros de la serie le enviaron mensajes de apoyo.

Herrán subió el video a tan solo 10 días del próximo estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix, la saga española que le dio fama internacional. En el video se ve al actor primero sollozando y después llorando desconsoladamente. En un momento, cierra los ojos y sus lágrimas se deslizan por sus mejillas.

El corto va acompañado de un texto en el que el actor se sincera.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes...pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, escribió.

Como era de esperar, sus lágrimas alarmaron a sus seguidores y compañeros, que le dieron su apoyo en los comentarios.