Mirá los mejores looks de la gala de MTV Video Music Awards 2019

Este lunes se celebró la entrega de premios de los MTV Video Music Awards 2019 en Nueva Jersey (EEUU) y todas las celebridades del momento estaban ahí.

En la gala hubo grandes momentos como algunas actuaciones inolvidables y las entregas de los distintos galardones a los ganadores. Entre los que se fueron a casa con premio están Taylor Swift con mejor video del año por You need to calm down, Ariana Grande como mejor artista del año, Shawn Mendes y Camila Cabello con mejor colaboración por Señorita o J Balvin con mejor video latino por Con altura a dúo con Rosalía. La española se alzó también con el premio a mejor coreografía por el mismo tema e hizo historia al ser la primera de su nacionalidad en ganar un MTV Music Award.

Te presentamos una galería con los estilismos más atrevidos, sensuales, coloridos y recargados de una de las galas musicales más importantes de la temporada.

Camila Cabello.

La intérprete de Havana apostó por un diseño sencillo, pero efectivo. Llegó con un vestido blanco y acaparó la atención de los 'paparazzi'

Rosalía.

La cantante española apostó por un look que parecía sacado de los años 20, con flecos, estilo vintage, guantes de terciopelo y pendientes de brillantes en cascada. El vestido es de la firma Burberry

Taylor Swift.

Lució un vestido blazer ceñido a su figura de la firma Versace combinado con botas altas hasta el muslo

Bella Hadid.

Llevó un traje más llamativo de dos piezas: un cropped top y una minifalda, dejando al descubierto su vientre

Shawn Mendes.

El intérprete de There's nothing holdin' me back llegó con un llamativo sastre verde. Acaparó todos los flashes

Gigi Hadid.

La hermana mayor del dúo Hadid optó por un traje de dos piezas, con un pantalón brillante y un corsé del mismo color

Jonas Brothers.

Los hermanos demostraron que no se necesita nada más que un color de pies a cabeza para lucir increíble.

Nick Jonas lució una chaqueta bomber en color negro sobre un suéter de cuello alto en color camel, contrastando con detalles metálicos de su reloj y las hebillas de su zapatos, mientras que Joe Jonas optó por un traje de dos piezas en lana combinado con una simple camiseta. Por último, Kevin Jonas usó una bomber a cuadros, con una camiseta y pantalones en negro, para un look más urbano y desgarbado

Zara Larsson.

Inauguró la alfombra por todo lo alto, con su atuendo de Giambattista Valli repleto de volúmenes y volantes. Se trató de un vestido asimétrico con cola y escote bardot que le sienta como un guante. La convirtieron en la más romántica y dulce de la noche

Adriana Lima.

La modelo brasileña apostó por un vestido verde transparente de

Sally LaPointe