Nataly Justiniano sufrió mucho por su segundo bebé

Nataly Justiniano, presentadora de TV, fue el personaje de anoche del programa radial Recalculando (El Deber Radio 103.3 FM). Durante la entrevista la conductora contó que la lactancia con su segundo bebé ha sido complicada, ya que padece intolerancia a la proteína de la vaca.

"Mariano sufrió mucho, era un martirio darle el pecho. Como yo lo alimento he tenido que quitar de mi dieta todos los derivados de la leche y productos sin gluten. Hubiera sido más fácil quitar la leche materna y reemplazarla por fórmula, pero yo soy muy pro lactancia materna. Casi lloro cuando me dijeron que había la posibilidad de que me corten la leche", dijo Justiniano.

Esta nueva dieta le ha hecho bajar de peso, porque estaba adaptándose a la nueva dieta. "Ahora como pollo y pavo, porque a Mariano le cae mal el pescado", agregó Nataly.

Ahora Mariano está mucho mejor y la mamá se prepara para volver a la pantalla chica. "Esta semana empecé con la persona que nos ayudará con el cuidado de los dos niños, ya que mi horario de trabajo es complicado", expresó la exmagnífica.

