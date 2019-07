No es un sueño...¡Anabel conoció a Jennifer López!

Después de sus varios intentos por conocerla, Anabel Angus por fin pudo ver cara a cara a Jenifer López, su ídola. La presentadora de TV se fue hasta Miami para ver el concierto en el sector meet and greet.

Desde Miami, Anabel posteó que estaba muy emocionada y que la impresión que tuvo de López fue mejor de los que imaginaba.

"Prometo pronto contarles lo mágico que fue, es solo que aún no lo puedo creer y sigo llorando de felicidad. @jlo es más maravillosa de lo que creía. En 10 días me enviarán la foto que me tomé con ella, la amo más", escribió Anita en su cuenta de Instagram.

A su post, la presentadora añadió una serie de fotos y videos de lo que vivió de #itsmypartytour2019.

Para saber

Recordemos que hace dos años Marco Antelo, esposo de Angus, le regaló las entradas para ver a Jennifer López en concierto. El motivo fue para cuando cumplieron su primer año de casados.

"A un mes de conocerte? #Jlo #ElMejorRegalo gracias mi amor @Yeyo Antelo ¡¡¡Ya no duermo de nervios!!!", escribió hace dos años Anabel, en su 'Face'.