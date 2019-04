“Potosí también tiene mujeres bellas y con propósitos”

Tiene 23 años, es fisicoculturista y cursa el séptimo semestre de la carrera de Arquitectura.

El 16 de marzo se alzó con el título de Miss Potosí 2019, pese a que no figuraba entre las grandes favoritas, desatando una lluvia de críticas en su ciudad y en las redes sociales.

Sin embargo, Pamela Renée Caviedes Villavicencio prefiere superar este episodio, disfrutar su momento y mirar hacia el frente para enfocarse en sus objetivos, como es conseguir la máxima corona de belleza nacional.

Hoy, alza la voz muy segura para pedir que se dejen de lado los prejuicios hacia la mujer potosina e invita a conocer su gente y su tierra, rica en sitios turísticos e historia.

El título

“Uno no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. A las personas que me han juzgado les digo que me den la oportunidad de conocerme y escuchar lo que quiero hacer por mi ciudad y por mi país antes de ofenderme”, expresa.

Sin embargo, le gustaría que la sociedad deje de juzgar a las reinas de belleza por su aspecto físico. “Bolivia es un país de mujeres hermosas e inteligentes y Potosí no es la excepción. También tenemos mujeres bellas y, sobre todo, con propósitos”, señala.

Cuenta que ingresó al concurso por invitación de la organización y, aunque no tenía experiencia en reinados, no la pensó dos veces para aceptar el reto.

Con la primera meta alcanzada hoy mira hacia el Miss Bolivia respaldada por un proyecto que planea potenciar el turismo y la historia de Potosí.

“Esta tierra ha concentrado la mayor riqueza del país y hoy no es valorada. La idea es recordar su historia y que la gente vuelva a sentir orgullo de vivir aquí”, explica y detalla que no se enfocará solo en los potenciales visitantes, también en los potosinos para evitar que migren hacia otros departamentos.

Los manejos de los residuos son otra prioridad y ya piensa en una campaña medioambiental.

El plus de la reina potosina

Pamela Renée, sin duda, tendrá una de las mejores figuras del Miss Bolivia, pues es la campeona del torneo Bikini Fitness Jr. de Potosí, en 2018, y el mismo año ganó la medalla de oro en el torneo del mismo nombre a escala nacional.

“Pienso dar todo mi esfuerzo, mi inteligencia y, sobre todo, el amor por mi país y la tierra que me vio nacer, para ganar el Miss Bolivia”, concluye.