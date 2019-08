Valentina Sampaio, la primera modelo trans de Victoria's Secret

La modelo brasileña Valentina Sampaio (22), conocida por ser la primera trans en ilustrar la portada de la revista Vogue de París, volvió a ser noticia. La joven confirmó en su cuenta de Instagram que pasó a formar parte del grupo de modelos de Victoria's Secret.

Valentina adjuntó al anuncio una fotografía del backstage de la sesión para la nueva campaña de la línea Pink. Valentina también posteó un video con el mensaje: "Nunca dejen de soñar".

Tras sus recientes publicaciones respecto de su trabajo con la firma de lencería, la brasileña recibió comentarios de famosos personajes como Laverne Cox, actriz de Orange is the new black, quien escribió: "Ya era hora".

Lais Ribeiro, otra modelo brasileña, señaló: "¡La primera transexual fotografiada para Victoria's Secret! ¡Me hace muy feliz!".